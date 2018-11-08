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Украина не пустила ректора Московской духовной академии

Политика

Сторонники автокефалии, узнав о приезде архиепископа Амвросия, выступили с призывами не пускать его на Украину

Украина не пустила ректора Московской духовной академии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Москва, 8 ноября 2018, 02:41 — REGNUM  Украинские пограничники не разрешили въехать на территорию Украины ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию, заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, архиепископ направлялся на актовый день Киевской духовной академии, однако на территорию страны его не пустили. Его задержали на пропускном пункте аэропорта Жуляны в Киеве и отказали ему во въезде.

Якобы причина приезда, указанная в документах Амвросия, была «откровенно надуманная». И даже наличие приглашения от ректора Киевской духовной академии не смогло убедить пограничников.

Как заявил сам архепископ Амвросий на своем telegram-канале, сторонники автокефалии, узнав о его приезде, выступили с призывами не пускать его на территорию Украины.

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Православие
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