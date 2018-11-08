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Говоря о «Северном потоке – 2», Берлин бдит об интересах Киева

Политика

Альтмайер: ЕС придется думать об интересах Украины

Потсдам, Германия, 8 ноября 2018, 02:28 — REGNUM  Проект газопровода «Северный поток — 2» должен быть реализован с учетом интересов Киева, заявил германский министр экономики и энергетики Петер Альтмайер на 11-й российско-германской сырьевой конференции.

«Мы считаем правильным и необходимым реализовать «Северный поток — 2», но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ и Европы», — заявил чиновник.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября нанесла визит в Киев, заявив, что «критично рассматривает» проект газопровода «Северный поток — 2» и «выступает за то, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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