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Египетские военные отрицают убийство рыбака из Газы

Политика

Официальных комментариев по инциденту вблизи города Рафах пока нет

Каир, 8 ноября 2018, 02:11 — REGNUM  Военные Египта отрицают обстрел и убийство египетскими военно-морскими силами рыбака из сектора Газа, 7 ноября передает агентство Reuters.

Официальных комментариев по инциденту вблизи города Рафах пока нет. Министерство внутренних дел Газы требует от Египта провести официальное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 ноября об обстреле ВМС Египта рыбацкой лодки, который привел к гибели мирного палестинца, заявило движение ХАМАС.

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