Трамп считает больными демократов, жаждущих импичмента

Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Президент США Дональлд Трамп назвал больными людьми представителей Демпартии Соединенных Штатов, рассуждающих о его импичминте. Соответствующее заявление американский президент сделал на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, эта тема не поднималась во время разговора с лидером демократов в Палате представителей конгресса США Нэнси Пэлоси. Несмотря на получение большинства в палате по предварительным итогам выборов, Пэлоси не обсуждала с Трампом тему импичмента.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс, по предварительным итогам которых Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей, а республиканцы сохранили большинство в сенате. Дональд Трамп назвал итоги выборов в конгресс удовлетворительными, и подчеркнул, что это большая победа для республиканцев.

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