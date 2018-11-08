Четверг, 8 Ноября 2018 года
02:13:41 МСК

Молдавия: Россия в Приднестровье — главная угроза безопасности

Политика

Российские военные “мешают” Кишиневу решить приднестровский вопрос

Кишинёв, 8 ноября 2018, 01:35 — REGNUM  «Российские военные, военная техника и боеприпасы в Приднестровье — главная угроза национальной безопасности Молдавии», — заявил председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдавии Евгений Карпов.

По его мнению, присутствие российских миротворцев мешает Молдавии решить молдавско-приднестровский конфликт. «Сегодня Российская Федерация своим открытым присутствием, и я имею в виду военных, представляет собой элемент, который дает понять местному населению, что Приднестровье — это субъект международного права», — приводит слова Карпова молдавское агентство IPN.

По его словам, Молдавия постоянно поднимает этот вопрос вОБСЕ, ООН, НАТО, ЕС и других международных организациях и будет продолжать делать это на всех международных форумах.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории ПМР в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия в ООН: русофобия и «евроинтеграция»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приднестровское урегулирование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить