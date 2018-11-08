Шойгу обсудил с главой генштаба Ливии борьбу с терроризмом

Москва, , 01:52 — REGNUM Тему борьбы с терроризмом обсудил российский министр обороны Сергей Шойгу с верховным главнокомандующим Ливии Халифом Хафтаром, сообщает портал Al-Wasat.

Переговоры состоялись в Москве. Шойгу и Хафтар обсудили способы урегулирования ситуации в Ливии и связанные с этим вопросы борьбы с терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября Хафтар провел переговоры с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте в Риме. Ранее с Конте в столице Италии также встречался глава ливийского Правительства национального единства Файеза аль-Саррадж.

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