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Шойгу обсудил с главой генштаба Ливии борьбу с терроризмом

Политика

В Москве Шойгу встретился с ливийским фельдмаршалом Хафтаром

Москва, 8 ноября 2018, 01:52 — REGNUM  Тему борьбы с терроризмом обсудил российский министр обороны Сергей Шойгу с верховным главнокомандующим Ливии Халифом Хафтаром, сообщает портал Al-Wasat.

Переговоры состоялись в Москве. Шойгу и Хафтар обсудили способы урегулирования ситуации в Ливии и связанные с этим вопросы борьбы с терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября Хафтар провел переговоры с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте в Риме. Ранее с Конте в столице Италии также встречался глава ливийского Правительства национального единства Файеза аль-Саррадж.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный главнокомандующий Ливии провёл встречу с премьер-министром Италии

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Внешняя политика России
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