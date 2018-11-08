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Клейменов на «Первом канале» назвал Серебренникова порядочным человеком

Политика

Но виновен он или нет — решит суд

Москва, 8 ноября 2018, 01:26 — REGNUM  Глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов во время программы «Время» назвал режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении бюджетных средств, порядочным человеком.

Он заявил, что не знает, имеет ли режиссер отношение к хищению денег, однако характеризует его как порядочного человека и одаренного режиссера. Клейменов заявил, что решение в любом случае будет принимать суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября началось рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии» в суде по существу. На суде представитель российского Минкульта подтвердил требование взыскать 133 млн и 127 тыс. рублей с Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Минкульт РФ намеревается взыскать 133 млн рублей по делу «Седьмой студии»

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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