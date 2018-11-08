«Синяя волна» демократов не дошла до Белого дома — мнение

Москва, , 01:21 — REGNUM «Синяя волна» на выборах в США не получилась, заявил 7 ноября директор Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» по научной работе Федор Лукьянов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Что-то изменилось кардинально? Нет, не изменилось. «Синей волны» не получилось. Как я понимаю, демократы очень рассчитывали на то, что будет мощный импульс, который поднимет эту всю радужную новую среду демократическую поближе к Белому дому. Но как-то не очень пошло», — сказал он.

Синим цветом в диаграммах и графиках обычно помечают результаты Демократической партии США, показатели республиканцев — красным.

Напомним, в США 6 ноября состоялись выборы в Конгресс, итогом которых стал небольшой перевес по количеству мест у демократов в Палате представителей. Контроль за Сенатом сохранили республиканцы.