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«Синяя волна» демократов не дошла до Белого дома — мнение

Политика

«Как-то не очень пошло»

Москва, 8 ноября 2018, 01:21 — REGNUM  «Синяя волна» на выборах в США не получилась, заявил 7 ноября директор Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» по научной работе Федор Лукьянов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Что-то изменилось кардинально? Нет, не изменилось. «Синей волны» не получилось. Как я понимаю, демократы очень рассчитывали на то, что будет мощный импульс, который поднимет эту всю радужную новую среду демократическую поближе к Белому дому. Но как-то не очень пошло», — сказал он.

Синим цветом в диаграммах и графиках обычно помечают результаты Демократической партии США, показатели республиканцев — красным.

Напомним, в США 6 ноября состоялись выборы в Конгресс, итогом которых стал небольшой перевес по количеству мест у демократов в Палате представителей. Контроль за Сенатом сохранили республиканцы.

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Выборы в США
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