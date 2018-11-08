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В Москве впервые за 1,5 года пройдут российско-молдавские консультации МИД

Политика

Полтора года ни один правительственный чиновник Молдавии не приезжал в Москву

Москва, 8 ноября 2018, 01:04 — REGNUM  В Москве 8 ноября пройдут молдавско-российские межминистерские политические консультации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это первое такое мероприятие за последние полтора года, в течение которых ни один молдавский правительственный чиновник или представитель МИД по рекомендации молдавских властей не приезжал в Москву.

В молдавском МИД подчеркнули, что консультации состоятся по инициативе МИД РФ. Молдавскую делегацию возглавит госсекретарь МИД Татьяна Молчан, а российскую — замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

На встрече рассмотрят ход двустороннего политического диалога, сотрудничество в торгово-экономической, социальной сфере, взаимодействие в области культуры, трудовой миграции и гуманитарного сотрудничества.

Молдавская сторона также намерена поднять вопрос о «трудностях, возникающих при поездках в Российскую Федерацию высокопоставленных молдавских чиновников». Ранее именно утверждения Кишинева об «унижениях», которым якобы подвергаются приезжающие в Москву молдавские чиновники, стали поводом для рекомендаций им не ездить в Россию.

Реальной причиной конфликта называли объявление Россией в розыск лидера правящей Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка. Правоохранительные органы России обвиняют его в подготовке покушения на убийство.

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Внешняя политика Молдавии
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