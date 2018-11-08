Равалуманана или Радзаунаримампианина? — на Мадагаскаре выбирают президента

Антананариву, , 00:52 — REGNUM На Мадагаскаре завершились общенациональные президентские выборы и начался подсчет голосов, 7 ноября передает агентство Reuters.

Явка на выборах составила 54%. Предварительные результаты ожидаются 20 ноября. Вероятнее всего, 19 декабря предстоит второй тур выборов — по опросам, ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов.

Основными претендентами на высший пост Мадагаскара являются действующий президент Эри Радзаунаримампианина и два бывших главы государства — Андри Радзуэлина и Марк Равалуманана.

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