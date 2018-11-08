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Путин взял под контроль работы над новым авиакомплексом дальней авиации

Политика

«Начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации»

Путин взял под контроль работы над новым авиакомплексом дальней авиации
Иллюстрация: Минобороны России
Ту-160 ВКС РФ

Москва, 8 ноября 2018, 00:47 — REGNUM  Работы по модернизации и развитию нового перспективного стратегического бомбардировщика, разрабатываемого Объединенной авиастроительной корпорацией, находится на контроле у министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе ОАК.

Отмечается, что в России «усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил» за счет модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС и восстановления производства самолетов Ту-160М. Идет разработка нового перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

«При этом работы по модернизации и развитию этого уникального комплекса — на особом контроле у верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ и министра обороны, в чем убеждает и посещение ими авиационного завода в Казани», — говорится в сообщении.

Комментируя разработки, Шойгу назвал Ту-160 «уникальной машиной, опередившей время на несколько десятилетий и до сих пор не использовавшей в полной мере заложенных в нее конструктивных возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября два ракетоносца Ту-160 провели учения в Средиземном море. 31 октября завершен плановый полет двух Ту-160 над Норвежским и Баренцевым морями.

Читайте подробнее: Полет бомбардировщиков Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями завершен

Читайте ранее в этом сюжете: Российские бомбардировщики Ту-160 провели учения в Средиземном море

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Военно-промышленный комплекс
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