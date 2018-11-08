Рыбак в секторе Газа погиб после обстрела ВМС Египта

Газа, Палестина, , 00:04 — REGNUM Движение ХАМАС обратилось к властям Египта с требованием расследовать обстрел египетскими военно-морскими силами рыбацкой лодки вблизи города Рафах, 7 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению движения, в результате обстрела погиб мирный палестинец, 32-летний рыбак из сектора Газа Мустафа Абу Оуда.

По утверждению представителей ХАМАС, это третий случай гибели палестинского рыбака в результате обстрелов ВМС Египта за несколько лет, после начала спецоперации египетских военных на Синае в 2013 году.

Читайте также: Военные Израиля расследуют убийство палестинского врача в секторе Газа