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Рыбак в секторе Газа погиб после обстрела ВМС Египта

Политика

Движение ХАМАС требует расследовать инцидент

Газа, Палестина, 8 ноября 2018, 00:04 — REGNUM  Движение ХАМАС обратилось к властям Египта с требованием расследовать обстрел египетскими военно-морскими силами рыбацкой лодки вблизи города Рафах, 7 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению движения, в результате обстрела погиб мирный палестинец, 32-летний рыбак из сектора Газа Мустафа Абу Оуда.

По утверждению представителей ХАМАС, это третий случай гибели палестинского рыбака в результате обстрелов ВМС Египта за несколько лет, после начала спецоперации египетских военных на Синае в 2013 году.

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