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Трамп: Обама виноват в том, что Крым вернулся в Россию

Политика

Президент США уже не раз об этом говорил

Вашингтон, 7 ноября 2018, 23:43 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в воссоединении Крыма с Россией виноват прежде всего его предшественник — экс-президент США Барак Хусейн Обама. Об этом Трамп заявил сегодня, 7 ноября, на пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в США.

Пресс-конференция проходила в напряженной обстановке — Трамп старался казаться победителем, хотя нижняя палата конгресса досталась демократам, и они же увеличили число своих губернаторов. Журналисты всячески старались поддеть Трампа и вывести его из равновесия. Президент даже отчитывал во время пресс-конференции одного из журналистов за плохую работу и неэтичное обращение с пресс-секретарем.

На пресс-конференции, конечно же, прозвучали вопросы о России, Украине и Крыме. Трамп заявил, что в воссоединении Крыма с Россией виновата администрация Барака Обамы, которая «позволила присоединить большую часть Украины».

Присутствовавший на мероприятии журналист грубо перебил Трампа и выкрикнул, что в этом виноват президент России Владимир Путин.

«Это был режим президента Обамы. Обама сделал это», — отреагировал Трамп.

Затем он зачем-то добавил, что его переговоры с Путиным в Хельсинки прошли замечательно.

Стоит отметить, что ранее Трамп уже не раз заявлял, что в воссоединении Крыма с Россией виноват Обама. Он даже предлагал журналистам спросить у экс-президента, зачем он это сделал.

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Воссоединение Крыма с Россией
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