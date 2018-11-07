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Трамп нашел замену Сешнсу на посту генпрокурора США

Политика

Президент США назначил Мэттью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора

Вашингтон, 7 ноября 2018, 23:41 — REGNUM  Мэттью Уитакер назначен исполняющим обязанности генпрокурора США, сообщил 7 ноября глава Белого дома Дональд Трамп в своем Твиттере.

Назначение произведено в связи с уходом Джеффа Сешнса с поста генпрокурора.

Ранее Мэттью Уитакер занимал пост руководителя аппарата генпрокурора в Министерстве юстиции.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольный уход Сешнса с поста генпрокурора произошел в день подведения итогов состоявшихся выборов в Конгресс США.

На прощание Дональд Трамп поблагодарил Сешнса за службу и пожелал успехов.

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