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Спикер Рады: мы будем продолжать сотрудничать с МВФ

Политика

Несмотря не непопулярные реформы, Киев не откажется от работы с фондом

Киев, 7 ноября 2018, 23:47 — REGNUM  Спикер украинского парламента Андрей Парубий встретился с главой миссии МВФ на Украине Роном Ван Роденом, сообщает 7 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, Парубий назвал помощь МВФ в 2014 году «критически важной» и отметил, что Украина должна и дальше сотрудничать с фондом. Спикер рады считает, что реформы, которые МВФ требует проводить на Украине, могут быть не популярны, однако они очень важны для экономики страны.

Также Парубий отчитался перед представителем МВФ о том, что делается «все возможное» для принятия в ближайшее время бюджета Украины на 2019 год.

Напомним, ранее Киев принял решение повысить цену на газ для населения под давлением МВФ.

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Украина и МВФ
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