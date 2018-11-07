Спикер Рады: мы будем продолжать сотрудничать с МВФ

Киев, , 23:47 — REGNUM Спикер украинского парламента Андрей Парубий встретился с главой миссии МВФ на Украине Роном Ван Роденом, сообщает 7 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, Парубий назвал помощь МВФ в 2014 году «критически важной» и отметил, что Украина должна и дальше сотрудничать с фондом. Спикер рады считает, что реформы, которые МВФ требует проводить на Украине, могут быть не популярны, однако они очень важны для экономики страны.

Также Парубий отчитался перед представителем МВФ о том, что делается «все возможное» для принятия в ближайшее время бюджета Украины на 2019 год.

Напомним, ранее Киев принял решение повысить цену на газ для населения под давлением МВФ.