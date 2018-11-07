МИД Мексики о выборах в США: Трамп не получит денег на строительство стены

Мехико, , 23:34 — REGNUM Результаты промежуточных выборов в Конгресс США свидетельствуют о том, что президент страны Дональд Трамп вряд ли сможет найти необходимые средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Об этом 7 ноября заявил глава МИД Мексики Луис Видегарай.

«Маловероятно, что необходимое им финансирование будет найдено. Палата представителей с демократическим большинством вряд ли станет перенаправлять ресурсы с других направлений на финансирование этого проекта», — приводит слова министра издание Excelsior.

Напомним, по итогам состоявшихся 6 ноября выборов в Конгресс США представители Республиканской партии сохранили большинство в Сенате, но уступили большинство демократам в Палате представителей.

Дональд Трамп в ходе сегодняшней пресс-конференции в Белом доме заявил о готовности остановить работу правительства в случае, если ему не удастся договориться с новой Палатой представителей по вопросу дополнительного финансирования строительства стены.

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