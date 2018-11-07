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Генпрокурор США Джефф Сешнс покинул свой пост

Политика

Трамп на прощание пожелал ему в Твиттере успехов

Вашингтон, 7 ноября 2018, 23:15 — REGNUM  Генеральный прокурор США Джефф Сешнс уходит со своей должности, сообщает 7 ноября телеканал NBC со ссылкой на заявление самого Сешнса.

По информации телеканала, заявление об уходе Сешнс направил президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь, сам Дональд Трамп в своем Tвиттере уже написал о том, что новый генпрокурор будет назначен позднее, поблагодарил Джеффа Сешнса за службу и пожелал ему успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в США были подведены итоги состоявшихся выборов в Конгресс, по результатам которых республиканцы сохранили своё большинство в Сенате, уступив при этом большинство в Палате представителей представителям Демократической партии.

Результатом этих выборов могут быть заметные перестановки на ключевых постах американского правительства.

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