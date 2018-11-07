Генпрокурор США Джефф Сешнс покинул свой пост

Вашингтон, 7 ноября 2018, 23:15 — REGNUM Генеральный прокурор США Джефф Сешнс уходит со своей должности, сообщает 7 ноября телеканал NBC со ссылкой на заявление самого Сешнса.
По информации телеканала, заявление об уходе Сешнс направил президенту США Дональду Трампу.
В свою очередь, сам Дональд Трамп в своем Tвиттере уже написал о том, что новый генпрокурор будет назначен позднее, поблагодарил Джеффа Сешнса за службу и пожелал ему успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в США были подведены итоги состоявшихся выборов в Конгресс, по результатам которых республиканцы сохранили своё большинство в Сенате, уступив при этом большинство в Палате представителей представителям Демократической партии.
Результатом этих выборов могут быть заметные перестановки на ключевых постах американского правительства.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп подтвердил, что встреча с Путиным состоится на G20 в Буэнос-Айресе
Читайте развитие сюжета: Трамп нашел замену Сешнсу на посту генпрокурора США