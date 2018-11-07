Четверг, 8 Ноября 2018 года
00:53:23 МСК

Российскому миллиардеру Рыболовлеву разрешено покидать территорию Монако

Политика

Адвокаты бизнесмена прокомментировали предъявление обвинений их клиенту

Монако, 7 ноября 2018, 22:58 — REGNUM  Ранее задержанный в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев освобождён под условие судебного контроля, при этом ему не запрещено покидать территорию княжества. Об этом сообщили изданию «Коммерсантъ» адвокаты Эрве Темима и Том Жаккарди.

По их словам, бизнесмен полностью свободен в своих перемещениях и ему лишь запрещено контактировать с лицами, участвующими в разбирательстве. Также Рыболовлев обязан являться по повестке к следственному судье.

По утверждению защиты, несмотря на предъявление их клиенту обвинений, на данном этапе не идёт речи о наличии оснований для судебного процесса, а также о наличии каких-либо доказательств, которые могут привести к его осуждению.

Как передавало ИА REGNUM, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев накануне был задержан по запросу прокуратуры Монако в рамках расследования дела о коррупции и «торговле влиянием». Сегодня стало известно о предъявлении ему официальных обвинений.

Читайте также: В Кремле отреагировали на задержание миллиардера Рыболовлева в Монако

Читайте ранее в этом сюжете: Рыболовлеву в Монако предъявили обвинения и отпустили его из-под стражи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить