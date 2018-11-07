Российскому миллиардеру Рыболовлеву разрешено покидать территорию Монако

Монако, , 22:58 — REGNUM Ранее задержанный в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев освобождён под условие судебного контроля, при этом ему не запрещено покидать территорию княжества. Об этом сообщили изданию «Коммерсантъ» адвокаты Эрве Темима и Том Жаккарди.

По их словам, бизнесмен полностью свободен в своих перемещениях и ему лишь запрещено контактировать с лицами, участвующими в разбирательстве. Также Рыболовлев обязан являться по повестке к следственному судье.

По утверждению защиты, несмотря на предъявление их клиенту обвинений, на данном этапе не идёт речи о наличии оснований для судебного процесса, а также о наличии каких-либо доказательств, которые могут привести к его осуждению.

Как передавало ИА REGNUM, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев накануне был задержан по запросу прокуратуры Монако в рамках расследования дела о коррупции и «торговле влиянием». Сегодня стало известно о предъявлении ему официальных обвинений.

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