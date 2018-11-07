Китайские военные посетили Академию Генштаба России

Москва, , 22:48 — REGNUM Делегация китайского института международных стратегических исследований (КИМСИ) нанесла визит в Военную академию Генштаба России, сообщает 7 ноября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Китайские военные обсудили с российскими коллегами целый ряд вопросов, главными из которых были геополитическая ситуация и борьба с международным терроризмом.

Кроме того, были совместно рассмотрены перспективы и направления исследований в разных областях военной науки. Также китайская делегация была ознакомлена с организацией российской академии Генштаба, особенностями учебного и научного процессов, структурой обучения иностранных граждан.

«В ходе визита китайские представители обсудили с российскими коллегами вопросы геополитики и противодействия международному терроризму, а также возможные направления совместных исследований в этих и других областях», — указано в сообщении российского оборонного ведомства.

Глава китайской делегации пригласил российских коллег нанести ответный визит в Пекин, в китайский институт международных стратегических исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, военное сотрудничество между Китаем и Россией продолжает расширяться на фоне усиливающегося давления США на Пекин и Москву. В частности, совместные российско-китайские военные учения «Восток 2018» стали самыми крупными в мире за последние 37 лет.

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