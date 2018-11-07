При обстреле с беспилотника ВСУ под Донецком получил ранения мирный житель

Донецк, , 22:39 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Минеральное в окрестностях Донецка с беспилотника ВСУ получил ранения мирный житель. Об этом сообщили 7 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Украинские боевики нанесли удар с использованием ударного беспилотного летательного аппарата по Минеральному. По предварительным данным, ранение получил мирный житель, информация о разрушениях уточняется», — говорится в сообщении.

Беспилотник был уничтожен наблюдательными постами НМ ДНР. При этом, как сообщается, в распоряжении Донецка оказались видеозаписи с флеш-накопителя летательного аппарата, которые «демонстрируют его целенаправленное использование против мирного населения Донбасса».

Тем временем в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщают, что в результате обстрела со стороны ВСУ посёлку шахты «Трудовская» на западе Донецка произошло возгорание жилого дома.

Отмечается, что из-за продолжающегося обстрела пожарные расчёты МЧС ДНР не могут подъехать к месту происшествия для тушения пожара.

Кроме этого, по данным СЦКК, обстрелам с украинской стороны вечером 7 ноября подверглись населённые пункты Зайцево и Саханка. Обстрелы велись с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

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