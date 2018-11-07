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Латвия откроет консульство на оккупированой Киевом территории Донбасса

Политика

Латвийские военные также готовы сотрудничать с украинскими коллегами

Латвия откроет консульство на оккупированой Киевом территории Донбасса
Иллюстрация: Mod.gov.lv
ВС Латвии

Киев, 7 ноября 2018, 23:26 — REGNUM  Консульство Латвии откроется на оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил глава оокупационной украинской администрации Александр Куць, сообщает 7 ноября «112 Украина».

По его словам, на Украину также прибыли сотрудники нацгвардии Латвии и латвийских вооруженных сил, чтобы перенять опыт ВСУ. Так, латвийских военных заинтересовали украинские отряды самообороны, капелланы и другие тонкости.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается пятый год. Развязанная Киевом война унесла сотни жизней как военнослужащих, так и мирных жителей. Однако это не является препятствием для многих западных стран, спонсирующих украинские войска в Донбассе: как финансово, так и материально.

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Политическая жизнь Украины
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