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Трамп готов закрыть правительство из-за стены на границе с Мексикой

Политика

Глава Белого дома рассчитывает, что демократы в Палате представителей не заблокируют финансирование проекта

Трамп готов закрыть правительство из-за стены на границе с Мексикой
Иллюстрация: The White House
Дональд Трамп

Вашингтон, 7 ноября 2018, 21:51 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп готов остановить работу правительства в случае, если ему не удастся договориться по вопросу строительства стены на границе с Мексикой с новой Палатой представителей, где большинство получили демократы. Об этом он заявил 7 ноября на пресс-конференции в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли остановка работы правительства в том случае, если Палата представителей заблокирует финансирование строительства, президент заявил, что «не может ничего гарантировать, но это возможно».

Напомним, по итогам состоявшихся накануне выборов в Конгресс США республиканцы сохранили большинство в Сенате, тогда как большинство в Палате представителей перешло к представителям Демократической партии.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что демократы постоянно мешают строительству заслона от нелегальной миграции. В конце августа глава Белого дома сообщал, что на реализацию проекта уже потрачено $3,2 млрд, но для ускорения строительства он намерен просить на эти цели ещё $5 млрд в текущем году

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Строительство стены на границе США и Мексики
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