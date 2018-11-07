Дональд Трамп считает, что промежуточные выборы в США прошли «очень хорошо»

Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Президент США считает, что промежуточные выборы в конгресс и выборы губернаторов большинства штатов прошли очень хорошо. Об этом Трамп заявил сегодня, 7 ноября, на пресс-конференции в Белом доме.

Напомним, что сегодня стали известны предварительные итоги промежуточных выборов. Судя по всему, окончательные итоги не будут слишком сильно от них отличаться.

Демократы набирают уверенное большинство в палате представителей конгресса, республиканцы немного упрочивают свое положение в сенате конгресса. 26 штатов возглавляют губернаторы — республиканцы, 23 — губернаторы — демократы, при этом до выборов демократических губернаторов было меньше. Ряд экспертов уже заявляют, что итоги выборов нельзя назвать однозначной победой Трампа и республиканцев, так как преимущество в три или четыре голоса в сенате (в одном из штатов еще будет второй тур по выборам сенатора) нельзя назвать крепкой позицией администрации Трампа. А вот демократы получили 230 мест в палате представителей, тогда как республиканцы — только 206.

Тем не менее Трамп объявляет о своей победе.

«Это большая победа», — сказал президент США

Сомневающимся в этом Трамп отвечает:

«Вы оцениваете в целом не учитывая контекст, но посмотрите на губернаторов, посмотрите на Флориду, победить во Флориде это большой успех».

Также президент подчеркнул, что после прошедших выборов должна пройти та враждебность во взаимоотношениях между республиканцами и демократами, которая фактически является политической войной.

Трамп считает, что сложившийся после выборов расклад сил есть большие возможности для договоренностей. Но этих договоренностей не будет, если сохранится враждебность, подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: Итоги промежуточных выборов в США: пиррова победа Трампа и республиканцев