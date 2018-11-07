Среда, 7 Ноября 2018 года
21:30:05 МСК

Трамп: Вторая встреча с Ким Чен Ыном может состоятся в 2019 году

Политика

Ранее предполагалось, что встреча пройдёт в декабре 2018 года

Вашингтон, 7 ноября 2018, 21:11 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что его следующая встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном состоится только в следующем, 2019 году. Об этом Трамп заявил сегодня, 7 ноября, на пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов.

Журналисты спросили Трампа, состоится ли в декабре 2018 года его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Трамп ответил, что встреча будет в будущем, 2019 году.

«Она случится, но когда-нибудь в следующем году», — сказал Трамп.

Напомним, что в этом году Трамп впервые встретился в Ким Чен Ыном в Сингапуре. Лидеры двух стран обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и заявили о том, что оба стремятся довести этот процесс до конца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, который ожидался в конце ноября 2018 года, переносится на будущий год. Точная дата не определена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле ждут визита Ким Чен Ына в следующем году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить