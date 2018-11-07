Депутат Госдумы заявил о самоуничтожении Украины «по всем направлениям»

Москва, , 21:32 — REGNUM Украину стоит отпустить на ее пути к самоуничтожению, заявил 7 ноября депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У меня есть предложение: пускай они покупают что хотят и где хотят. Они движутся по всем своим направлениям к самоуничтожению. Ну, в конце концов, если ничего другого не остается, кроме того, как отпустить вас с миром, потому что вы (обратился к украинским экспертам, — прим. ИА REGNUM ) сами себя разрушаете. И в культуре, и в экономике, и в политике, и в национальном вопросе, и в отношении к истории», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, посол США на Украине Мария Йованович написала письмо премьер-министру этой страны Владимиру Гройсману, в котором предложила отказаться от закупки украинского угля в пользу американского.