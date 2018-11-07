Украину предупредили о последствиях репрессий русского языка

Москва, , 21:29 — REGNUM Принятием региональных законов на Украине пытаются «репрессировать русский язык», заявил 7 ноября депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он прокомментировал решение, принятое в Тернопольской области, запрещающее использование «русскоязычного культурного продукта» на территории региона.

По его словам, на Украине пытаются «репрессировать русский язык, чтобы дать возможность украинскому развиваться».

«Мы знаем, что это явление приобрело разные последствия. В Крыму, который вернулся в Россию, как раз это вызвало обратное желание», — отметил Затулин.

По его мнению, Украине для восстановления внутреннего мира необходимо федеративное устройство, однако там такую идею не принимают.

Как сообщало ИА REGNUM, областной совет Тернопольской области решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории региона до «момента полного прекращения оккупации территории Украины».

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