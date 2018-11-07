Израиль хочет нормализации отношений с Россией, подорванных гибелью Ил-20

Иерусалим, , 21:00 — REGNUM Израиль предпримет шаги для нормализации взаимодействия с российскими военными в Сирии, подорванного инцидентом с гибелью Ил-20, заявил 7 ноября журналистам официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

По его словам, деэскалация возникшей тогда напряженности будет выгодна обеим сторонам.

«Мы определенно делаем это. Меры безопасности принимаются. И мы продолжим это делать», — сказал Конрикус, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений .

Кроме того, он пояснил, что механизм предупреждения конфликтов в небе Сирии до сих пор работает.

«Информация идет, и соответствующие стороны ее используют», — сказал представитель армии обороны Израиля .

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2018 года российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийской ракетой при возвращении на авиабазу Хмеймим в Сирии из-за провокационных действий истребителей F-16 израильских ВВС. Погибли 15 российских военнослужащих.

После этого Россия приняла решение поставить Сирии комплексы ПВО С-300 и перестроить всю систему противовоздушной обороны этой страны.

Напомним, 7 ноября три дивизиона С-300 были поставлены на боевое дежурство в Сирии.

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