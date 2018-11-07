Рыболовлеву в Монако предъявили обвинения и отпустили его из-под стражи

Монако, , 20:52 — REGNUM Власти Монако предъявили официальные обвинения задержанному накануне российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщает издание Monaco-Matin генерального прокурора Монако Сильви Пети-Леклер.

По какой именно статье бизнесмену предъявлено обвинение, не уточняется. Сообщается, что Рыболовлев освобождён из-под стражи под обязательство регулярно являться в полицию.

Информацию об освобождении подтвердил РБК представитель бизнесмена. По его словам, Рыболовлев уже покинул здание полиции и в настоящее время находится дома.

В ближайшее время ожидаются официальные комментарии от адвокатов российского гражданина.

Как передавало ИА REGNUM, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев, входящий, по версии Forbes, в топ-20 богатейших граждан России, был задержан 6 ноября по запросу прокуратуры Монако в рамках расследования дела о коррупции и «торговле влиянием». По месту его жительства также были проведены обыски.

Посольство России во Франции запросило у властей Монако разъяснений по инциденту.

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