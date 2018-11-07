Среда, 7 Ноября 2018 года
21:31:52 МСК

Трамп зовет Майка Пенса на выборы 2020 года как своего вице-президента

Политика

Пенс — надежный соратник

Трамп зовет Майка Пенса на выборы 2020 года как своего вице-президента
Иллюстрация: Whitehouse.gov
Дональд Трамп

Вашингтон, 7 ноября 2018, 20:47 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что на выборах американского президента в 2020 году, в которых он точно будет участвовать, он выдвинет свою кандидатуру в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Об этом Трамп заявил сегодня, 7 ноября, на пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в конгресс и выборов губернаторов большинства штатов.

Трамп заявил, что он доверяет Пенсу и на того можно положиться. Поэтому он предложит ему выдвигаться в качестве вице-президента на предстоящих в 2020 году выборах главы США.

Сам Трамп практически сразу после своей победы в 2016 году заявил, что намерен засесть в Белом доме на восемь лет (два президентских срока).

Также Трамп заявил на пресс-конференции, что очень многие из республиканской администрации, кого он считал друзьями и соратниками, сливают внутреннюю информацию в демократические средства массовой информации.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп ставит ультиматум «демократической» Палате представителей Конгресса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить