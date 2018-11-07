Трамп ставит ультиматум «демократической» Палате представителей Конгресса

Вашингтон, , 20:39 — REGNUM После обнародования предварительных результатов промежуточных выборов в США президент Дональд Трамп дал пресс-конференцию, на которой фактически поставил ультиматум палате представителей Конгресса США, уверенное большинство в которой теперь составляют конгрессмены от Демократической партии.

Напомним, на данный момент в США подсчитали большинство голосов в тех штатах, где проходили промежуточные выборы. Избирался весь состав Палаты представителей Конгресса США (435 конгрессменов), 35 из 100 сенаторов, 36 губернаторов штатов. Расклад сил на основании предварительных результатов выборов (окончательный результат уже вряд ли изменится кардинально) таков: у демократов отныне уверенное большинство в палате представителей Конгресса, республиканцы немного упрочили свои позиции в сенате Конгресса, демократы смогли несколько увеличить число штатов, в которых губернаторами стали их представители.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп фактически выдвинул ультиматум палате представителей, которую теперь контролируют демократы. Он предложил демократическим конгрессменам либо договариваться и вместе, двумя палатами принимать нужные для страны законы, а также отказаться от всяческих расследований против республиканской администрации, либо пусть демократы и дальше ведут свои расследования, и республиканский сенат в ответ будет инициировать свои расследования против демократов и американское правительство «встанет намертво».

Трамп подчеркнул, что одновременно и то и другое — компромиссы по законам и расследования осуществлять не получится.

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