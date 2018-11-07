Итоги промежуточных выборов в США: пиррова победа Трампа и республиканцев

Вашингтон, , 20:23 — REGNUM В большинстве американских штатов, в которых проходили промежуточные выборы в сенат и палату представителей США, а также выборы губернаторов, подсчитано подавляющее большинство бюллетеней. Итоги выборов в существенной степени уже определены и могут претерпеть изменения в результате послевыборных процессов, в частности, опротестования их результатов.

Согласно имеющимся официальным данным, республиканцам удалось отбить у демократов четыре места в сенате Конгресса США (при условии, что во втором туре выборов в Миссисипи победит республиканский кандидат, что не факт). Таким образом, у республиканцев в сенате может быть 52 голоса, а у демократов — 48. Плюс у республиканцев есть вице-президент, который является председателем Сената, однако участвовать в голосовании может лишь в тех случаях, когда голоса делятся поровну.

А вот расклад в палате представителей конгресса явно сложился не в пользу действующей администрации: демократы смогли отобрать у республиканцев аж 30 мандатов конгрессменов. Это на 12 мандатов больше, чем необходимо для минимально эффективного большинства. Это лучший результат демократов на выборах в палату представителей за последние восемь лет.

Что касается губернаторских выборов, то демократы теперь располагают 23 губернаторами, республиканцы — 26.

Автор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков так прокомментировал предварительные итоги промежуточных выборов в США:

«Результат не обязательно означает то, что все вокруг пишут про «каждой партии по палате», вполне допустима ситуация, при которой три сенатора-республиканца голосуют против своей партии или просто не оказываются в нужный момент в зале, а вот лишить демократов вырванного с боем большинства, да еще и при «враждебной» администрации, будет очень сложно».

В ближайшие два года демократам нужно демонстрировать единство партии и стойкость перед лицом их республиканского врага, и тогда они вполне могут рассчитывать на победу на выборах президента США 2020 года, считает Третьяков.

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