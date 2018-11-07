На акции в честь 7 ноября в Петербурге задержали активиста из-за Беглова

Санкт-Петербург, , 20:09 — REGNUM Публичная акция в честь годовщины Октября на площади Ленина в Санкт-Петербурге 7 ноября закончилась задержанием. В полицию увезли активиста «Другой России», передает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Мужчина кричал: «Ильич, очнись! Беглов охренел!», когда правоохранители волокли его в автозак за волосы. Задержать активиста решили в тот момент, когда он пытался развернуть баннер с аналогичным слоганом.

Комментарий «другоросса» в отношении врио губернатора Петербурга был вызвал тем фактом, что «несистемным» левым силам власти не разрешили провести традиционный митинг у памятника Ленину на одноименной площади в 101-ю годовщину Октябрьской революции.

Тем не менее возложить цветы к монументу основателю Советского государства к 19:00 мск пришли около сотни человек из РКРП, «Рот-Фронта», ОКП и других левых объединений.

Помимо красных гвоздик коммунисты возложили к памятнику и булыжник — «оружие пролетариата». О том, что мировой пролетариат добьется победы, объявил в мегафон первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин.

«Пролетарии какой страны доведут дело до конца, не так важно. Главное, что лёд сломан. Верный путь указан человечеству. Мы пришли, чтобы пообещать Ильичу, что не свернем с избранного пути», — объявил Тюлькин.

Говорить всё это ему пришлось в кромешной тьме — ни один из десятков фонарей на обычно освещенной площади Ленина в этот вечер не работал. Тюлькин выразил убеждение, что временный губернатор Беглов не виноват, что бы ни говорили «другороссы». «Он в городе недавно. Уверен, это не от него зависит. Ему сверху указывают, что делать», — считает коммунист.

«Но даже свет, который обещали на день включить для подсветки памятника, и тот не дали», — посетовал Тюлькин. Кроме того, по его словам, в Смольном объяснили отказ предоставить площадь Ленина под митинг тем, что там якобы была запланирована на то же время некая массовая молодежная акция.

Корреспондент ИА REGNUM заметил ее единственного участника еще в 18:00 на отшибе площади, в красной палатке, откуда доносилась громкая современная музыка. Больше никого рядом не было. К 19:00 даже эта палатка стыдливо свернулась и удалилась в неизвестном направлении.

Акция левых сил у монумента вождю Октября в целом прошла без повторного вмешательства полиции и завершилась стихами, нестройным хоровым пением и совместным фотографированием.

В какой-то момент мимо площади по Неве проплыли два кораблика с флагами КПРФ и громыхающими советскими песнями. «Плагиаторы», — отозвались «несистемные» левые.

Между тем КПРФ тоже отказали в Смольном, не согласовали соратникам Зюганова шествие ни по Невскому проспекту, ни по Петроградской набережной к крейсеру «Аврора». Депутат Заксобрания от КПРФ Ольга Ходунова все же призвала сторонников партии прийти к 19:00 с цветами к крейсеру революции.

Сотни людей ее призыву вняли, за что были вознаграждены праздничным салютом. К 20:00 участники этой акции еще не разошлись. Среди них был замечен и антикоммунистический пикетчик. Он пришел с плакатом: «1917 — год начала эпохи террора и садизма».

Читайте ранее в этом сюжете: Коммунисты Петербурга требуют выгнать Глацких и подать броневик к Смольному

Читайте развитие сюжета: В день годовщины Октября петербуржцы у Ленина вспоминали о пенсиях