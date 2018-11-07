В Киеве предпринимателя оштрафовали за продажу российских книг

Киев, , 20:46 — REGNUM В Киеве государственный комитет телевидения и радиовещания Украины оштрафовал бизнесмена, торговавшего «нелегальными» российскими книгами, сообщает 7 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, Гостелекомрадио изъяло российские книги, которые были без «разрешительных документов», и наложило штраф на предпринимателя в размере 37,23 тыс. гривен ($1,33 тыс.).

Напомним, с 1 января 2017 года на Украине действует закон, который запрещает ввоз «антиукраинской» литературы из России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Все книги из указанных стран должны сопровождаться специальными разрешениями, полученными у «экспертов».