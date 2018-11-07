Среда, 7 Ноября 2018 года
21:30:16 МСК

В Киеве предпринимателя оштрафовали за продажу российских книг

Политика

Книги были без «разрешительных документов»

Киев, 7 ноября 2018, 20:46 — REGNUM  В Киеве государственный комитет телевидения и радиовещания Украины оштрафовал бизнесмена, торговавшего «нелегальными» российскими книгами, сообщает 7 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, Гостелекомрадио изъяло российские книги, которые были без «разрешительных документов», и наложило штраф на предпринимателя в размере 37,23 тыс. гривен ($1,33 тыс.).

Напомним, с 1 января 2017 года на Украине действует закон, который запрещает ввоз «антиукраинской» литературы из России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Все книги из указанных стран должны сопровождаться специальными разрешениями, полученными у «экспертов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить