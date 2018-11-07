В Екатеринбурге 7 ноября прошли праздничные митинги и шествие

Екатеринбург, , 19:52 — REGNUM В центре Екатеринбурга на площади 1905 года состоялось два митинга, а также шествие от Главпочтамта к памятнику Ленину по случаю 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Мероприятия были организованы левыми движениями и партиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Митинг организованный РКРП, «Левым фронтом», Межрегиональным объединением коммунистов и общественным движением «Трудовой Урал» начался в 16:40. Также в 18:00 после сбора у здания Главпочтамта началось шествие по проспекту Ленина, организованное свердловским обкомом КПРФ. Участники акции прошествовали к площади 1905 года, где в 18:30 провели праздничный митинг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге состоялись мероприятия, посвящённые ещё одной советской памятной дате, — 100-летию со дня основания Российского коммунистического союза молодёжи (комсомола). Организатором митинга и возложения цветов к памятнику Комсомолу Урала выступило региональное отделение Ленинского коммунистического союза молодёжи.

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