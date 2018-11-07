В РПЦ прокомментировали призыв Порошенко возвращаться «домой, в Россию»

Москва, , 19:29 — REGNUM В Московском патриархате отреагировали на заявление президента Украины Петра Порошенко, который призвал представителей «российской православной церкви» покинуть территорию страны, и напомнили, что каноническую Украинскую православную церковь поддерживает большинство граждан Украины.

«На Украине нет никаких представителей «российской православной церкви», более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще», — приводит комментарий Московского патриархата РИА Новости.

Представители РПЦ также напомнили, что УПЦ Московского патриархата «не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и её предстоятеля».

Напомним, ранее сегодня Пётр Порошенко, выступая на конференции «Уроки гибридного десятилетия», заявил, что «российской православной церкви нечего делать на Украине», и призвал её представителей возвращаться «домой, в Россию».

«Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом в повестке дня — как защитить российскую православную церковь на Украине? Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооружённым силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию!» — заявил Порошенко.

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