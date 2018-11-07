Глава ФАС отказался баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 19:36 — REGNUM Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев опроверг возможность своего участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он стал уже вторым федеральным чиновником, публично отказавшимся от такой возможности.

«Не собираюсь баллотироваться в губернаторы. Свои усилия планирую сосредоточить на федеральном уровне», — заявил Игорь Артемьев 7 ноября «Интерфаксу».

Напомним, 30 октября вице-премьер Дмитрий Козак также сообщил, что не намерен принимать участия в выборах главы Северной столицы, и назвал врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова достойным кандидатом на пост главы города.

Во время назначения врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин предложил Александру Беглову самому определиться относительно участия в будущих выборах. Беглов пока не сделал публичных заявлений о своем решении. Однако наблюдатели убеждены, что он будет баллотироваться на пост губернатора. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в сентябре 2019 года.

Ранее в СМИ звучали предположения, что федеральная власть может выдвинуть в губернаторы Санкт-Петербурга Дмитрия Козака, Игоря Артемьева, главу Счетной палаты Алексея Кудрина, главу Сбербанка Германа Грефа или других федеральных политиков и бизнесменов, в прошлом работавших в Санкт-Петербурге.

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