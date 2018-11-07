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Президент Южного Судана стал посредником в разрешении кризиса в Судане

Политика

Президент Южного Судана Сальва Киир объявлен посредником в мирных переговорах между правительством Судана и повстанцами в провинциях Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил

Хартум, 7 ноября 2018, 21:07 — REGNUM  Советник по безопасности президента Южного Судана ТутКью сообщил журналистам о том, что президент Сальва Киир согласился стать посредником на переговорах между правительством Хартума и повстанцами в Судане. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

«Президент Южного Судана Сальва Киир начнет свою деятельность в качестве посредника переговоров на следующей неделе в городе Джуба, где представители оппозиции и правительства начнут проведение мирных переговоров» — сказал Тут Кью.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году в результате гражданской войны, длившейся 22 года.

До сих пор в провинциях Голубой Нил и Южный Кордофан Судана продолжается вооруженное столкновение между правительством Хартума и повстанческой организацией «Народно-освободительное движение Судана» (SPLM-N).

Южный Судан и Судан не раз обвиняли друг друга в поддержке повстанческих движений.

Несколько проведенных ранее переговоров между суданским правительством и мятежниками не принесли никаких результатов.

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Зарубежная хроника
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