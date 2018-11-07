Президент Южного Судана стал посредником в разрешении кризиса в Судане

Хартум, 7 ноября 2018, 21:07 — REGNUM Советник по безопасности президента Южного Судана ТутКью сообщил журналистам о том, что президент Сальва Киир согласился стать посредником на переговорах между правительством Хартума и повстанцами в Судане. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.
«Президент Южного Судана Сальва Киир начнет свою деятельность в качестве посредника переговоров на следующей неделе в городе Джуба, где представители оппозиции и правительства начнут проведение мирных переговоров» — сказал Тут Кью.
Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году в результате гражданской войны, длившейся 22 года.
До сих пор в провинциях Голубой Нил и Южный Кордофан Судана продолжается вооруженное столкновение между правительством Хартума и повстанческой организацией «Народно-освободительное движение Судана» (SPLM-N).
Южный Судан и Судан не раз обвиняли друг друга в поддержке повстанческих движений.
Несколько проведенных ранее переговоров между суданским правительством и мятежниками не принесли никаких результатов.