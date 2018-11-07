Глава области в Танзании потребовал от граждан выдачи гомосексуалистов

Додома, , 22:25 — REGNUM Региональный комиссар области Дар-эс-Салам Пол Маконда призвал население «назвать имена гомосексуалистов и доставить их в органы безопасности».

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в последние годы в Танзании антигомосексуальная кампания получила активное развитие.

Пол Маконда, доверенное лицо президента Танзании Джона Магуфули, христианин по вероисповеданию, призвал граждан поддержать его кампанию против гомосексуализма, который, по его словам, «развращает нравственность танзанийцев».

Призыв регионального комиссара области Дар-эс-Салам вызвал страх у гомосексуалистов в Танзании. По данным международной правозащитной организации «Международная амнистия» (Amnesty International), имена уже пяти тысяч лиц нетрадиционной сексуальной ориентации были переданы в полицию Танзании. В социальных сетях появились видеоролики с арестованными в ходе кампании гражданами.

В Танзании подобные меры против гомосексуалистов принимаются не в первый раз. В прошлом году правительство запретило закупку необходимых препаратов против СПИДа для представителей сексуального меньшинства. Более того, правительство страны запретило неправительственным организациям оказывать какую-либо помощь гомосексуалистам, больным СПИДом.

В сентябре 2017 года на Занзибаре двенадцать девушек и восемь молодых людей, посещавших семинары, посвященные ВИЧ-инфекции, были арестованы по обвинению в гомосексуализме.

Международные сообщества, дипломатические представители, находящиеся в Танзании, проигнорировали подобные меры. В свою очередь правительство Танзании первым осудило действия Пола Маконды и гарантировало соблюдение Танзанией всех подписанных международных соглашений по правам человека.