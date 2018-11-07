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Великобритания откроет военную тренировочную базу в Омане

Политика

Великобритания откроет совместную с Оманом военную тренировочную базу в этой стране

Великобритания откроет военную тренировочную базу в Омане
Royal Navy
Британские военные

Маскат, 7 ноября 2018, 19:56 — REGNUM  Великобритания поделилась своим намерением открыть военную тренировочную базу в Омане, предназначенную для использования обеими странами. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, военная база будет открыта к марту 2019 года.

По информации источника, данное решение было принято властями Великобритании с целью укрепить отношения Лондона со своими союзниками в регионе.

«Наши отношения с Оманом основываются на нескольких веках продуктивной кооперации, и мы хотим углублять связи между нашими странами, открыв, например, совместную военную тренировочную базу», — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время своего визита в Оман.

Ранее в этом году Великобритания открыла свою военную базу в Бахрейне.

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Зарубежная хроника
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