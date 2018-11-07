На должность премьер-министра Латвии выдвинут Янис Борданс

Рига, , 19:22 — REGNUM Янису Бордансу, кандидату на пост премьер-министра Латвии от Новой консервативной партии (НКП), доверено формирования нового правительства в Латвии. Такое решение было принято президентом страны Раймондом Вийонисом, передает новостное агентство LETA.

Сообщается, что президент призвал Борданса до 21 ноября предложить состав правительства, которое должно получить поддержку парламентского большинства. В случае неудачи, президент выдвинет иного кандидата.

Из заявление президента следует, что с учетом того, что консультации избранных в Сейм партий о формировании нового правительства длятся уже месяц, он ожидает решительных и ответственных действий от Борданса в достижении соглашения о коалиции, а также согласования с ним кандидатур на пост министра иностранных дел и обороны.

В отношении будущего правительства Вейонис также подчеркнул, что ждет его готовность продолжать укрепление госбезопасности и финансовой системы, а также способности разработать сбалансированный государственный бюджет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам прошедших 6 октября 2018 года выборов, в латвийский Сейм прошли семь партий, крупнейшая в парламенте партией стала социал-демократическая партия «Согласие» (19,8% голосов избирателей), получив 23 мандата из 100. Второе место поделили между собой партия «Кому принадлежит государство?» — KPV LV (14,25% голосов) и Новая консервативная партия (13,59%), получив по 16 мест в парламенте. В Сейм прошло еще 4 партии.

В переговорах по формирования правительства участвуют шесть политических сил — НКП, KPV LV, «Для развития/За», национальное объединение «Все для Латвии», Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), «Новое единство». Отметим, что формально выигравшая выборы партия «Согласие» не участвует, так как от сотрудничества с ней к настоящему моменту отказались все остальные парламентские партии, даже KPV LV, ранее допускавшая партнерство с «Согласием».

Конкретных результатов предыдущие переговоры не принесли, в связи с чем инициативу взяли на себя НКП, «KPV LV» и «Для развития/За!», поэтому президент Латвии встретился с кандидатами в премьеры от этих партий — Бордансом, Алдисом Гобземсом и Артисом Пабриксом.

Читайте также: В Латвии подвели итоги парламентских выборов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 ноября в результате тайного голосования председателем парламента Латвии вновь стала представитель нацблока Инара Мурниеце.

Читайте ранее в этом сюжете: Главой сейма Латвии стала член антироссийской националистической партии