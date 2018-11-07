В Ираке было отложено голосование по кандидатам в министры

Багдад, , 22:09 — REGNUM 6 ноября парламент Ирака принял решение отложить голосование за кандидатов в правительство. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате данного голосования должны были быть назначены министр обороны и министр внутренних дел.

25 октября депутатам парламента Ирака удалось избрать 14 министров из 22, включая министров финансов, иностранных дел и нефти. Тогда же был согласован срок голосования за кандидатов на посты министров оставшихся ведомств — 6 ноября.

Собравшись на сессии парламента, депутаты так и не смогли принять единогласное решение по поводу назначения министров, однако, по информации источника, в ходе заседания были обсуждены такие вопросы, как бюджет страны на 2019 год и причины заметного сокращения популяций многих видов рыб в реке Евфрат.

Сроки следующего голосования назначены не были.