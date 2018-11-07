Эмир Катара: кризис в Персидском заливе скоро закончится

Доха, , 21:11 — REGNUM 6 ноября эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани выразил свое сожаление по поводу продолжающегося дипломатического кризиса в Катаре, однако поделился своим соображением, что скоро он завершится. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, эмир подчеркнул, что Катару удалось увеличить объем экспорта на 18 процентов и сократить бюджетные расходы на 20 процентов.

Во время своего обращения к Консультативному собранию Катара Аль Тани заявил, что страна будет продолжать развивать свои нефтяную и газовую промышленности, поддерживая статус главной страны, экспортирующей сжиженный газ.

«История учит нас тому, что кризисы проходят, но если их преодолевали неправильным путем, то они оставляли свои следы на долгое время», — добавил Аль Тани.