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Вице-президент США Майк Пенс посетит Японию

Политика

Вице-президент США нанесёт визит в Токио

Вице-президент США Майк Пенс посетит Японию
Michael Vadon
Майк Пенс

Токио, 7 ноября 2018, 22:10 — REGNUM  В ходе своего визита в Японию, который запланирован на 13 ноября, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс проведет поочередно встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с заместителем премьер-министра и по совместительству министром финансов Таро Асо.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», будут обсуждаться вопросы Северной Кореи и Китая. Премьер-министр Японии обратится к США с просьбой о скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова и решении проблемы похищенных граждан Японии. Также Абэ намерен затронуть улучшение отношений между Японией и КНР в условиях напряжения торговых отношений Китая и США, и убедить Пенса, что это не должно повлиять на крепкий японо-американский альянс.

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Зарубежная хроника
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