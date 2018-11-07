Министр Пакистана: беспокойных политиков нужно отправить в космос

Исламабад, , 19:58 — REGNUM 6 ноября в ходе пресс-конференции министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что всех беспокойных политиков нужно отправить в космос. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр, выступающий в качестве официального представителя правительства, аргументировал свое экстравагантное предложение тем, что «Земля после запуска будет чище». По словам Фавада Чаудхри, пакистанская комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы позаботится о том, чтобы улетевшие в космос политики «никогда не вернулись на землю».

Шутка пакистанского министра стал ответом на вопрос официального представителя оппозиционной партии «Пакистанская Мусульманская Лига (Наваз)» Марьям Аурангзеб, поинтересовавшейся, «сколько миллиардов» правительство заработало на распродаже буйволиц бывшего премьера. По словам оппозиционера, правящей партии не удалось выполнить предвыборные обещания. «Фаваду Чаудхри придется ответить на этот вопрос, даже если он убежит за границу или улетит в космос», — заключила Марьям Аурангзеб.