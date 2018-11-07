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Министр финансов Пакистана: кризис платежного баланса преодолен

Политика

Министр финансов Пакистана Асад Умар заявил, что на данном этапе кризис платежного баланса преодолен. Важную роль в этом сыграл Китай

Исламабад, 7 ноября 2018, 21:14 — REGNUM  6 ноября на пресс-конференции в Исламабаде министр финансов Пакистана Асад Умар рассказал журналистам об итогах визита правительственной делегации в Китай. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, главным итогом экономических переговоров с КНР стало завершение кризиса платежного баланса, угрожавшего стране дефолтом. По словам Асада Умара, в перспективе бороться с кризисом поможет удвоение пакистанского экспорта в КНР — такая цель была поставлена «на ближайший год».

В качестве экстренной помощи Пакистан получит китайский кредит в размере 6 миллиардов долларов. По словам министра финансов, детали соглашения станут известны после визита правительственной делегации в Пекин 9 ноября. «Нехватка иностранной валюты составляла 12 миллиардов долларов», — сообщил Асад Умар. «Мы получили 6 миллиардов в Саудовской Аравии и еще 6 миллиардов в КНР, поэтому на данном этапе кризис платежного баланса в Пакистане преодолен».

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Зарубежная хроника
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