Боевики в Идлибской зоне перешли к атакам наземными силами

Дамаск, , 19:09 — REGNUM Утром 7 ноября боевики радикальных группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли атаку наземными силами на позиции Сирийской арабской армии у города Аль-Масасна, находящегося на северо-западе провинции Хама.

Военнослужащие САА открыли по противнику огонь из пулеметов, прежде чем они смогут приблизиться к их позициям. Несколько боевиков убито и ранено. Остальные бежали обратно.

После неудавшегося нападения сирийские военные возобновили обстрелы позиций джихадистов в провинции Хама. Ракеты класса «земля-земля» и артиллерия были применены по районам населенных пунктов Аль-Латамина, Лахая и Хирбет Аль-Накус.

Наблюдатели отмечают, что за сутки это вторая попытка наступления наземными силами со стороны боевиков. До этого исламисты пытались атаковать позиции сирийских военных у населенного пункта Хирбет Аль-Накус.

Откладывание решения вопроса по Идлибской демилитаризованной зоне военным путем идет не на пользу, исламисты только наглеют.