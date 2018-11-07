Среда, 7 Ноября 2018 года
23:07:56 МСК

Правительство Пакистана: торговля с Китаем будет вестись в юанях

Политика

Юань заменит доллар в торговле между Пакистаном и КНР, — заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри

Правительство Пакистана: торговля с Китаем будет вестись в юанях
Иллюстрация: Twicopy.org
Юань

Исламабад, 7 ноября 2018, 22:50 — REGNUM  В ходе пресс-конференции министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил о коренных изменениях в торговых отношениях между КНР и Пакистаном.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, правительства Китая и Пакистана приняли решение отказаться от доллара во взаимной торговле. Вместо американской валюты страны перейдут на китайские юани.

По мнению Фавада Чаудхри, этот шаг должен способствовать улучшению экономического положения Пакистана и увеличению объемов торговли. Товарооборот между КНР и Пакистаном составляет 15 миллиардов долларов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить