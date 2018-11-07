Правительство Пакистана: торговля с Китаем будет вестись в юанях

Исламабад, , 22:50 — REGNUM В ходе пресс-конференции министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил о коренных изменениях в торговых отношениях между КНР и Пакистаном.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, правительства Китая и Пакистана приняли решение отказаться от доллара во взаимной торговле. Вместо американской валюты страны перейдут на китайские юани.

По мнению Фавада Чаудхри, этот шаг должен способствовать улучшению экономического положения Пакистана и увеличению объемов торговли. Товарооборот между КНР и Пакистаном составляет 15 миллиардов долларов.