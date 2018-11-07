Китай и Пакистан договорились о валютных свопах

Исламабад, , 23:38 — REGNUM В ходе визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Пекин между правительствами КНР и Пакистана была достигнута договоренность о продлении соглашения о валютных свопах между Государственным банком Пакистана и Народным банком Китая.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, соглашение предусматривает выплату основной суммы (номинала) и процента между должниками в национальных валютах, юанях и пакистанских рупиях.

Стороны высоко оценили результаты соглашения, действовавшего в течение трех лет, и приняли решение о продлении. Валютные свопы должны способствовать росту товарооборота и движения капитала между двумя странами.