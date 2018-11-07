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Китай и Пакистан договорились о валютных свопах

Политика

Китай и Пакистан договорились продлить соглашение о валютных свопах, чтобы способствовать развитию торговли и притоку инвестиций

Исламабад, 7 ноября 2018, 23:38 — REGNUM  В ходе визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Пекин между правительствами КНР и Пакистана была достигнута договоренность о продлении соглашения о валютных свопах между Государственным банком Пакистана и Народным банком Китая.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, соглашение предусматривает выплату основной суммы (номинала) и процента между должниками в национальных валютах, юанях и пакистанских рупиях.

Стороны высоко оценили результаты соглашения, действовавшего в течение трех лет, и приняли решение о продлении. Валютные свопы должны способствовать росту товарооборота и движения капитала между двумя странами.

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Зарубежная хроника
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