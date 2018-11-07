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Правительство Пакистана: государство не простит зачинщиков беспорядков

Политика

Министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхри заявил, что государство не собирается прощать участников протестов, ранивших людей и портивших госсобственность

Исламабад, 7 ноября 2018, 22:12 — REGNUM  Во время пресс-конференции в Карачи (провинция Синд) министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхри заявил, что государство не собирается прощать участников протестов, ранивших людей и портивших госсобственность. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фавад Чаудхри заявил, что в ходе беспорядков 2 ноября, начавшихся из-за решения Верховного суда, отменившего смертный приговор христианке Асии Биби, зачинщики нанесли оскорбление конституции, судьям, гражданским и военным руководителям страны. «Государство сильно. Они заплатят за это» — заключил министр. По словам Фавада Чаудхри, соглашение с протестующими не обязывает правительство помиловать тех, кто ранил граждан страны и портил государственную собственность. Для розыска и задержания протестующих, многие из которых принадлежат к религиозным организациям, МВД Пакистана уже приняло меры.

Ранее, чтобы остановить беспорядки, правительство заключило с лидерами договор о том, что Асия Биби, обвиненная в богохульстве, останется в пределах страны.

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Зарубежная хроника
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