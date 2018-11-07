Почти 50 иностранных наблюдателей будут присутствовать на выборах в ДНР

Донецк, , 19:16 — REGNUM В выборах главы и депутатов Донецкой Народной Республики (ДНР) 11 ноября будут участвовать 48 иностранных наблюдателей, заявила 7 ноября председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ольга Позднякова, сообщает 7 ноября «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, наблюдатели смогут посещать любые выборные участки и оценивать выборы в целом.

Напомним, выборы в ДНР пройдут 11 ноября. В республике будут работать 408 избирательных участков, на пост главы ДНР выдвинулись пять кандидатов — врио главы республики Денис Пушилин, глава Украинского народного трибунала Елена Шишкина, депутат народного совета ДНР Роман Храменков, заместитель министра образования ДНР Владимир Медведев и житель Донецка Роман Евстифеев.