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Почти 50 иностранных наблюдателей будут присутствовать на выборах в ДНР

Политика

Выборы пройдут 11 ноября

Донецк, 7 ноября 2018, 19:16 — REGNUM  В выборах главы и депутатов Донецкой Народной Республики (ДНР) 11 ноября будут участвовать 48 иностранных наблюдателей, заявила 7 ноября председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ольга Позднякова, сообщает 7 ноября «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, наблюдатели смогут посещать любые выборные участки и оценивать выборы в целом.

Напомним, выборы в ДНР пройдут 11 ноября. В республике будут работать 408 избирательных участков, на пост главы ДНР выдвинулись пять кандидатов — врио главы республики Денис Пушилин, глава Украинского народного трибунала Елена Шишкина, депутат народного совета ДНР Роман Храменков, заместитель министра образования ДНР Владимир Медведев и житель Донецка Роман Евстифеев.

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